Szefowa CDU: Nord Streamu nie lubię, ale go zbuduję

Annegret Kramp- Karrenbauer, nowa szefowa CDU, została zapytana przez telewizję ZDF o „Nord Stream 2”. To dopiero planowana druga nitka gazociągu, który łączy po dnie Morza Bałtyckiego Rosję i Niemcy.

Odpowiadając na to pytanie przewodnicząca CDU stwierdziła: „Na pewno nie jest to projekt bliski memu sercu, ale jest już bardzo zaawansowany w realizacji (…) i jest też odpowiedzią na rezygnację z energii jądrowej i węglowej”. Karrenbauer dodała przy tym, że „projekt ten musi uwzględniać interesy Ukrainy i innych państwa w regionie”.

Zwróciła też uwagę na to, że Rosja stara się „osłabić, zdestabilizować kraje UE i ich najbliższych sąsiadów”. I dlatego – według cytowanej polityk - Unia Europejska „musi trzymać się razem”, by przeciwdziałać Rosji. Poddała też krytyce eurosceptyczne partie w różnych krajach europejskich za to, że wspiera je właśnie Rosji.