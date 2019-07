Przetarg na przekop Mierzei Wiślanej rozstrzygnięty. To dla Polski strategiczna inwestycja

GrizzlyTC 19.7.19 8:00

Co do zasady inwestycja jak najbardziej trafiona. Brawo dla Rządu.

Ale jest jedna zasadnicza kwestia. co to za statki z zanurzeniem 4m i szerokości 20m.

Mówimy raczej o barkach. Nie wiem kto pisał ł założenia do projektu, ale moim zdaniem. są one złe. Niektóre jachty mają większe zanurzenie, a co dopiero jednostki handlowe.

Aby region się rozwijał to taki strategiczny projekt musi byś realizowany z głową.



Tyle.

Ciekawe co Wy na to?