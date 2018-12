Prześladowania chrześcijan wkraczają w nową fazę

Odwiedziłem niedawno Mosul, jedno z pierwszych miejsc rozkwitu chrześcijaństwa, i miałem okazję porozmawiać z mieszkającymi tam chrześcijanami. Zgodnie twierdzili, że obecna sytuacja jest pochodną braku spójnej i konsekwentnej polityki USA i sprzymierzeńców, mającej na celu odbudowę i przygotowanie miejsca do powrotu chrześcijan. W rezultacie miejsca takie, jak Karamless, gdzie przed wojną żyło 800 rodzin chrześcijańskich, zostały zajęte przez klany szyickie. Szyici dostają od rządu dofinansowanie i mieszkania, a dzieje się to kosztem chrześcijańskich rodzin, których w Karamless zostało 300. Toczą walkę z rządem aby utrzymać to, co przed wojną było ich własnością.