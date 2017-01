Prześladowania chrześcijan są masowe!!! Głównie... w Azji

reklama

Chrześcijanie są nie tylko zabijani za swą wiarę. Prześladowania objawiają się też w zamykaniu im dostępu do edukacji, pracy czy opieki medycznej tylko i wyłącznie z powodu wyznawanej przez nich wiary. Wskazuje na to Cristian Nani z organizacji Open Doors, która opublikowała doroczny raport o sytuacji wyznawców Chrystusa na świecie.

„Tegoroczny raport wskazuje na znaczący wzrost nacjonalizmu religijnego w niektórych rejonach Azji. To jest fakt chyba najbardziej zaskakujący. Indie wskoczyły na 15. miejsce naszego rankingu z powodu hinduistycznego nacjonalizmu, który uciska życie społeczne chrześcijan w tym ogromnym państwie – mówi Radiu Watykańskiemu Cristian Nani. – Jednak także w takich krajach, jak Laos, Bhutan, Bangladesz i Wietnam, które mają kompletnie odmienne warunki społeczne, nacjonalizm religijny zajmuje coraz więcej miejsca. Kolejnym fundamentalnym elementem, będącym zarazem największym źródłem prześladowań wyznawców Chrystusa, jest to, co definiujemy jako «ucisk islamu», ekstremizm w wydaniu Boko Haram, Al Szabab, czy Państwa Islamskiego znany nam doskonale z pierwszych stron gazet”.

Nani wskazuje, że rośnie wrażliwość opinii publicznej w sprawie prześladowań. Jeszcze 7-8 lat temu było bardzo trudno o tym mówić. „Jednak wciąż jest to temat zbyt mało obecny i niejednokrotnie traktowany w sposób powierzchowny, a mowa przecież o ludziach, którzy są zabijani za swą wiarę” - podkreśla Nani.

ol/Radio Watykańskie

12.01.2017, 16:40