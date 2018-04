Przesądzone: Platforma wystawiła Ujazdowskiego we Wrocławiu

To już pewne: Kazimierz Michał Ujazdowski jest kandydatem na prezydenta Wrocławia z ramienia Platformy Obywatelskiej. Wrocławskie struktury partii zatwierdziłi ją w piątek wieczorem. Ujazdowskigo poparło 36 polityków, przeciwnych jego kandydaturze było 7, a 4 wstrzymało się od głosu.



Ujazdowski we Wrocławiu budzi bardzo duże kontrowersje. Choć poparł go osobiście szef Platformy Grzegorz Schetyna, to bardzo ostro krytykował jego kandydaturę na przykład Tomasz Cimoszewicz z PO. Przeciwko Ujazdowskiemu wypowiedziały się także SLD oraz marginalne grupy lewicowe.

Póki co poparcia dla tego kandydata odmawia ustępujący prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz oraz Nowoczesna Katarzyny Lubnauer.

Ujazdowski to były minister kultury w rządzie Prawa i Sprawiedliwości powstałym w roku 2005. Z partii Jarosława Kaczyńskiego, której w 2002 roku został wiceprezesem, Ujazdowski wystąpił w roku 2007, po jawnej niesubordynacji, jaką okazywał wraz z Pawłem Zalewskim i Ludwikiem Dornem. Polityk wkrótce jednak do Kaczyńskigo wrócił, już w 2010 roku wstępując ponownie do PiS. Z ramienia tej partii dostał się do Sejmu, a później w roku 2014 do Parlamentu Europejskiego. W ubiegłym roku z PiS znowu wystąpił - i teraz związał się z Platformą.

mod