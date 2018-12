Przesadził!!! Wałęsa o Kaczyńskich: Przewidziałem, że jeden drugiego zabije

Słowa, jakie padły wczoraj z ust Lecha Wałęsy, to po prostu skandal. W rozmowie na antenie Superstacji mówiąc o Jarosławie i Lechu Kaczyńskich stwierdził między innymi „[…] ja im przewidziałem, że jeden drugiego zabije”.

„Nie chcę być naprawdę na ich miejscu, jeśli te wszystkie ohydne postępowania, ohydne zagrywki, to wszystko wyjdzie na jaw, to... no nie chcę być”.