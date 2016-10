Przerwać milczenie w sprawie rzezi chrześcijan!

reklama

Dlaczego media milczą wobec krzyku prześladowanych chrześcijan? Czy Jan Paweł II mówił, by strzec się muzułmanów. Gośćmi Tematu Dnia byli Miriam Shaded, prezes Fundacji Estera i ks. dr Mariusz Boguszewski z Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie, którzy w rozmowie z Ewą Pietrzak zastanawiali się nad tym, jak możemy pomóc naszym braciom w wierze.

















- Zachodowi najbardziej zależy na pieniądzach, a nie na prawach człowieka, czy na osobach, które faktycznie są prześladowane. Chrześcijanie i Jazydzi są eksterminowani jak Żydzi podczas II wojny światowej - mówiła Miriam Shaded

- Mamy do czynienia z ludobójstwem. Każdy człowiek ma prawo do tego, by wyznawać swoją religię. Myślę, że mówiąc o problemie uchodźców, trzeba powiedzieć o przyczynach - stwierdził ks. dr Mariusz Boguszewski

Goście Tematu Dnia odnieśli się do dramatycznej statystyki, według której co trzy minuty ginie chrześcijanin:

- Nie możemy przyzwyczaić się do liczb. Jeden zabity człowiek jest dramatem. Jeżeli dodamy wszystkie inne czynniki, które za tym idą - nie możemy o tym milczeć! - podkreślił duchowny

- Chrześcijanie mają wiele wrogów na świecie. Z jednej strony to islam, a z drugiej strony liberałowie, którzy nienawidzą tzw. "czarnych". Starają się wyplenić chrześcijaństwo z Bliskiego Wschodu i z Europy - zaznaczyła prezes Fundacji Estera

Zarówno Shaded, jak i ks. Boguszewski wyjaśnili, co możemy zrobić, by pomóc prześladowanym chrześcijanom

dam/salveTV

4.10.2016, 21:05