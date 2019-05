Przerażające zeznania świadka przed komisją ds. reprywatyzacji. ,,Spotkania z Gronkiewicz-Waltz niemożliwe”

- Po reprywatyzacji czynsz wzrósł trzykrotnie, dochodziło do pożarów, odcięcia mediów; jako lokatorzy wysłaliśmy pismo zbiorowe do prezydent stolicy, ale pozostało bez odpowiedzi – mówiła przed komisją weryfikacyjną była mieszkanka kamienicy przy ul. Jagiellońskiej 27 Alicja Kruszewska.

– Czynsz trzykrotnie się zwiększył, to była kwota ponad 1 tys. zł, z 400 zł. Poza tym były szykany ze strony nowych właścicieli: to były pożary, odcięcie gazu, zawieszane siatki zaciemniające mieszkanie. W 2012 r., z tego co pamiętam, była odcięta woda – mówiła Kruszewska.

– Nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie; były pisma pisane do (ówczesnej prezydent stolicy) Hanny Gronkiewicz-Waltz, z tego co pamiętam, było to zbiorowe pismo – powiedziała Kruszewska. Jak dodała, nie było odpowiedzi na to pismo.