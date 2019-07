Przerażające sceny z Chin. Komunistyczny reżim prześladuje chrześcijan

Jeden z mieszkańców regionu Hebei wyznaje, że już sama dyskusja nad problemem może przynieść prześladowania. Wierni obawiają się odwetu w formie zniszczenia większej liczby kościołów i aresztowań księży. Takie dokonywane przez komunistów akty zemsty skutecznie odstraszyły niektórych duchownych. Wierni i księża nie ośmielają się publikować w Internecie wiadomości i zdjęć.

- Jeżeli nie spodobałyby się one władzy, przeprowadzono by śledztwo, odnaleziono autora i surowo go ukarano – przyznaje jeden z kapłanów.

Michał Król SJ – Watykan

vaticannews.va