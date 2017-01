Przepyszna zupa ziemniaczano-porowa z boczkiem!

reklama

Fot. pixabay.com reklama

Pyszna, aromatyczna i rozgrzewająca zupa ziemniaczano porowa z boczkiem jest idealna na zimowe dni. Znika szybciej niż się ją przygotowuje! Musicie koniecznie ją przygotować.

Składniki na zupę:

4 białe części pora

400 g ziemniaków

4 ząbki czosnku

2 łyżki masła

ok. 2 litrów bulionu drobiowego lub warzywnego

250 g wędzonego boczku

sól

pieprz

1 łyżka słodkiej mielonej wędzonej papryki

2 łyżki musztardy

200 ml słodkiej śmietanki 30%

2 łyżki posiekanej natki pietruszki lub świeżego tymianku



Składniki na grzanki:

4 kromki chleba pszennego

oliwa z oliwek do posmarowania

Przygotowanie grzanek:

Piekarnik nagrzewamy do temperatury 200 stopni. Kromki chleba kroimy w kostkę i smarujemy oliwą. Przekładamy na blachę i wstawiamy do nagrzanego piekarnika na 10-15 minut aż się ładnie zarumienią. Wyjmujemy i studzimy.

Przygotowanie zupy:

Boczek kroimy w kostkę i wytapiamy/smażymy na patelni aż się zarumieni. Przekładamy do miseczki. Do tłuszczu wytopionego z boczku dodajemy masło i podsmażamy pora pokrojonego w plasterki. Gdy por się zeszkli dodajemy do niego przeciśnięty przez praskę czosnek i smażymy jeszcze kilka chwil.

Bulion doprowadzamy do wrzenia i dodajemy do niego obrane i pokrojone w kostkę ziemniaki. Gotujemy ok. 15-20 minut aż ziemniaki będą miękkie. Połowę ziemniaków wyławiamy z zupy, a resztę blendujemy na gładki krem. Do wywaru dodajemy śmietankę i musztardę, doprowadzamy do wrzenia i dodajemy podsmażony boczek i pora, wędzoną paprykę i ziemniaki. Całość doprawiamy do smaku solą i pieprzem. Gotujemy jeszcze ok. 3 minut. Zupę podajemy posypaną grzankami i świeżym tymiankiem.

Smacznego!

daug

23.01.2017, 13:15