Przeprosiny nie wystarczą. Ordo Iuris zawiadamia prokuraturę ws. Nergala

Dzisiaj Instytut Ordo Iuris złożył do Prokuratury Okręgowej w Warszawie zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez Adama Darskiego „Nergala”. Dotyczy ono filmu, który w Dniu Kobiet (8 marca) pojawił się na oficjalnym profilu muzyka w serwisie Facebook.com. „Nergal” w sposób obraźliwy wykorzystał wizerunek Chrystusa.

Zawiadomienie zostało przygotowane z art. 196 KK (obraza uczuć religijnych) oraz art. 257 KK (obraza grupy osób ze względu na ich przynależność wyznaniową). Ordo Iuris zdecydowało się złożyć zawiadomienie we własnym imieniu i przeprowadzenie dogłębnego postępowania.

- Warto podkreślić, że mamy tutaj do czynienia przede wszystkim z publicznym znieważeniem przedmiotu czci religijnej – umieszczeniem wizerunku samego Chrystusa na męskich genitaliach. Takie zachowanie może obrażać uczucia religijne wiernych religii chrześcijańskich, dla których Jezus Chrystus jest jedną z Osób Boskich. – tłumaczy mec. Kacper Chołody z Ordo Iuris

Przeprosiny nie wystarczą

Chociaż obrazoburczy film był wielokrotnie zgłaszany przez społeczność Facebooka jako naruszający standardy serwisu i obrażający uczucia religijne, portal nie dopatrzył się w nim uchybień i nie zdecydował się na jego usunięcie. Po rozpowszechnieniu się nagrania oraz fali negatywnych komentarzy Adam Darski „Nergal” usunął post i zamieścił na swoim profilu przeprosiny.

- Składamy zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa mimo usunięcia filmu i zamieszczenia przeprosin. Same przeprosiny nie zmieniają faktu, że film był dostępny przez ok. dobę na profilu artysty. W tym czasie został on wielokrotnie udostępniony i miało miejsce ok. 180 000 wyświetleń i ok. 3000 innych reakcji. Jest to bardzo duży zasięg, który wpływa na stopień naruszenia dobra chronionego z art. 196 KK. – podkreśla mec. Kacper Chołody. – Okazanie w późniejszym okresie skruchy zasadniczo nie wpływa na sam fakt popełnienia przez artystę czynu zabronionego – podsumował ekspert Ordo Iuris.

Jest to już kolejna sprawa, w której Instytut Ordo Iuris broni uczuć religijnych. Poprzednia interwencja dotyczyła spektaklu „Klątwa” (luty 2017, zawiadomienie znajduje się obecnie w prokuraturze), której szczegółową analizę można zaleźć pod linkiem: http://www.ordoiuris.pl/wolnosci-obywatelskie/opinia-prawna-dotyczaca-oceny-spektaklu-klatwa-w-rezyserii-olivier-frjica

dam/ordoiuris.pl