Przepis na PYSZNY obiad: Wieprzowina z rukolą i pomidorami

Czosnek miażdżymy i podsmażamy na oliwie aż się zarumieni, po czym zdejmujemy go z patelni. Na pozostałym na patelni tłuszczu kładziemy plastry mięsa i zwiększamy ogień. Obsmażamy do mocnego zarumienienia. Mięso powinno być całkowicie ścięte, czyli po 4-5 minut z każdej strony (jest to szczególnie istotne dla kobiet w ciąży i karmiących… jeśli nas to nie dotyczy, to mięso może być usmażone w ulubionym stopniu twardości/krwistości). Przekładamy mięso na talerz i przykrywamy folią aluminiową aby nie wystygło.