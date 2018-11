Przepis na perfekcyjne schabowe jest właśnie TU

Kotlet schabowy... niby prosty, a nie zawsze. Bo jest różnica między zwykłym kotletem, a kotletem przygotowanym idealnie. Klucz to odpowiednie rozbicie - i właściwy sposób smażenia. Pamiętajcie - ogień musi być naprawdę mocny.

KOTLET SCHABOWY - składniki: 4 plastry schabu bez kości 1 jajko 1 łyżka mąki 1 szklanka tartej bułki 2 łyżki oleju do smażenia - albo smalcu!!! sól pieprz

KOTLET SCHABOWY - pokrój schab na cztery plastry lub poproś o to sprzedawcę w mięsnym. Plastry mięsa opłucz w letniej wodzie. Następnie na twardym podłożu ułóż ścierkę, na to deskę. Rozbijaj tłuczkiem plastry mięsa tak, aby przynajmniej o połowę zwiększyły swoją powierzchnię. Staraj się, żeby mięso za bardzo się nie postrzępiło, a zwłaszcza, żebyś go nie przebił na wylot!!!