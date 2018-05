Przepis na chrzan domowy - bez płaczu przy tarciu i krojeniu

Składniki 3 świeże korzenie chrzanu (0,5 kg)

sok z połówki cytryny

1/3 szklanki wrzątku

szczypta sol

szczypta cukru (lub bez cukru w wersji zdrowszej)

opcjonalnie: 1-2 łyżki śmietany lub majonezu dla złagodzenia smaku Korzenie chrzanu obieramy cienko, najlepiej obieraczką do warzyw, kroimy na mniejsze kawałki i wkładamy do zimnej wody na 1 godzinę. Moczenie chrzanu w zimnej wodzie uchroni nas przed łzawieniem podczas tarcia, a także zachowa ładny, biały kolor chrzanu i nie będzie taki suchy.



Do miseczki, do której będziemy tarli chrzan wlewamy sok z cytryny. Chrzan ścieramy na tarce o najmniejszych oczkach, najlepiej na tej co jest do ścierania ziemniaków. Do utartego chrzanu dodajemy kilka łyżek gorącej wody i doprawiamy do smaku solą, cukrem i ewentualnie sokiem z cytryny (octem winnym, jabłkowym). Chrzan wkładamy do wyparzonych słoiczków i przechowujemy w lodówce.



Do chrzanu możecie dodać przed podaniem odrobinę śmietany lub majonezu, co wzbogaci smak i uczyni chrzan bardziej aksamitnym i nico złagodzi ostrość.

Chrzan powinien być dobry przez około miesiąc po przygotowaniu.

Smacznego!