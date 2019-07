Przemysław Żurawski vel Grajewski: Opozycja ws. szczytu UE kłamie

"Wynik wyborów do PE po raz pierwszy od kilkudziesięciu lat stworzył zupełnie nową sytuację, z tego jednak wniosków nie wyciągnęli wiodący politycy mocarstw unijnych, którzy nadal wyobrażają sobie, że sytuacja jest taka, jaka była zawsze. Dominacja ilościowa posłów niemieckich w Europejskiej Partii Ludowej jest mniejsza niż była przed tymi wyborami" - powiedział uczony.

"W przypadku kandydatury Timmermansa mieliśmy do czynienia z próbą gry na forum unijnym, zgodnej z interesem koalicji rządowej w Niemczech. Kanclerz Merkel lansując go, jako przedstawiciela socjalistów i demokratów na forum unijnym, usiłowała umocnić spoistość koalicji rządowej w Niemczech, czyli CDU/CSU i SPD. Doszło do tego, gdy – tak jak wcześniej wspominałem – frakcja ta w PE utraciła zdolność współrządzenia jedynie z chadekami, a Niemcy utracili w niej pozycję dominującą na rzecz Hiszpanów" - powiedział.