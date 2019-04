Przełomowe ustalenia. Mózg żywy 4 godziny po śmierci?

Tymoteusz 18.4.19 10:36

To niezwykle ważne w kontekście transhumanizm i potencjalnego rozszerzenia/upowszechnienia kriogeniki i kolejnego kroku do realnej nieśmiertelności człowieka (w odróżnieniu od tej urojonej u bogu urojonego boga). Co do "podtekstu" bijącego z "artykułu" pióra prawicowego kutafona który chciałby zaatakować transplantologię - nawet wasz święty patron pedofili, Jan Kremówka Paweł ręcami i nogami się pod nią podpisywał. Skadinąd, dla kreacjonistów - odważne, by nie powiedzieć heretyckie, przyjmować że eksperymenty na świniach w jakikolwiek sposób maja się do człowieka...