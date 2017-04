Przełomowe odkrycie w badaniach Marsa!

reklama

Fot. pixabay.com reklama

Naukowcy mają kolejne dowody na hipotezę, że Mars miał kiedyś gęstą atmosferę, ale z czasem ją stracił. Według ekspertów publikujących w magazynie „Science” winny był wiatr słoneczny.

Kiedyś atmosfera Marsa była prawdopodobnie tak gęsta, że na powierzchni mogły istnieć zbiorniki wody. Dziś jest ona niezmiernie rzadka i naukowcy od dawna zastanawiają się, dlaczego.

Dane z amerykańskiej misji Maven wskazują, że atmosferyczne gazy Marsa uciekły w kosmos. – Zwiał je tzw. słoneczny wiatr - mówi BBC główny autor badań Bruce Jakosky, z Uniwersytetu Kolorado.

– Wiatr słoneczny to strumień jonów i cząstek, które pochodzą z naszej gwiazdy. Wieje cały czas. Gdy dociera do Marsa, to ma potencjał, by wybijać cząsteczki powłoki gazowej w przestrzeń kosmiczną – wyjaśnia.

przk/tvp.info

3.04.2017, 8:25