Przełomowe odkrycie? Naukowcy: Oto, kim był ANTYCHRYST

Zbyszek 6.4.19 20:18

W historii świata, było i jest wielu antychrystów, co nie wyklucza pojawienia się "na końcu czasów" tego, który poda się za oczekiwanego przez Żydów Mesjasza, którego oni uznają za spełniającego ich warunki. Pewne znaki wskazują na to, że wkrótce może się to spełnić.