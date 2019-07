Przełom w stosunkach UE-Bałkany Zachodnie? Ważne słowa premiera w Poznaniu

Premier Mateusz Morawiecki otworzył poznański Szczyt Bałkanów Zachodnich. W stolicy Wielkopolski goszczą liderzy państw uczestniczących w Procesie Berlińskim, m.in. kanclerz Niemiec Angela Merkel czy premier Wielkiej Brytanii, Theresa May.

"Polska zdecydowała się przyłączyć do Procesu Berlińskiego, ponieważ jesteśmy głęboko przekonani, że wnosi on wartość dodaną do stosunków UE – Bałkany Zachodnie"-wskazał szef polskiego rządu, Mateusz Morawiecki.