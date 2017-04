Przełom w badaniach nad stwardnieniem rozsianym!

reklama

Jak poinformował „The Telegraph”, brytyjscy naukowcy odkryli potencjalną przyczynę stwardnienia rozsianego (SM). Odkrycie uznane jest za przełom, może umożliwić nowe metody leczenia tej ciężkiej choroby.

Chodzi o odkrycie nowego mechanizmu komórkowego, który miałby powodować zaburzenia autoimmunologiczne. Paul Eggleton, który jest członkiem zespołu, który dokonał odkrycia, powiedział:

„To krok milowy, a w najbliższym czasie, może prowadzić do opracowania nowych skutecznych metod leczenia stwardnienia rozsianego”

Jak czytamy, od pewnego czasu już naukowcy podejrzewali, że mitochondria odgrywają w SM dużą rolę. Naukowcy odkryli, że w mózgach osób zdrowych nie ma białka Rab32, które występuje z kolei w mózgach tych osób, które cierpią na SM.

Nie wiadomo jeszcze co powoduje pojawianie się większej ilości białka Rab32, jednak wiadomo, że organella komórki nie współpracują wówczas ze sobą – część komórki, która magazynuje wapń znajduje się tam zbyt blisko mitochondrium. Brak tejże współpracy powoduje niewłaściwą pracę mitochondriów, co z kolei prowadzi do zainfekowania komórek mózgowych.

Podejrzewa się, że nadmiar białka Rab32 może być związany z wadami, które powstają u podstawy komórki. Już samo okrycie związku choroby z białkiem Rab32 może pozwolić znaleźć nowe metody leczenia SM.

