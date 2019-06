Przekop Mierzei Wiślanej? Minister zdradza szczegóły!

- O rozpoczęciu przekopu Mierzei decydują powody obiektywne. Chodzi m.in. o cały proces przygotowania inwestycji, czyli raport oddziaływania na środowisko, negocjacje społeczne, proces projektowy. Uzyskanie wszystkich pozwoleń to dzisiaj największa bolączka inwestycyjna. Najgorzej jest uzyskać pozwolenie, zabiera to sporo czasu. Uzyskaliśmy już wszystkie pozwolenia – powiedział minister Marek Gróbarczyk.

- Port centralny w Gdańsku, port zewnętrzny w Gdyni i terminal kontenerowy w Świnoujściu to komplet, który przygotowujemy. Oczywiście Gdańsk pełni tutaj niezwykle istotną rolę, bo to nasz najważniejszy port i to on jest najbardziej widoczny – stwierdził