Przekop Mierzei Wiślanej- Komisja Europejska ma wątpliwości

Bez rozstrzygnięć w sprawie przekopu Mierzei Wiślanej w rozmowach na linii Polska – Komisja Europejska. Spotkanie ekspertów z obu stron w Brukseli nie przyniosło konkretnych ustaleń i rozwiązań. Unijni urzędnicy w komentarzu przesłanym dziennikarzom napisali, że do czasu wyjaśnienia wątpliwości środowiskowych Polska nie powinna podejmować żadnych prac przy przekopie Mierzei Wiślanej. W komentarzu podkreślono też, że Komisja nie potwierdziła konieczności realizacji tego projektu wbrew wcześniejszym oświadczeniom polskiej strony.

Biuro prasowe Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej poinformowało po spotkaniu, że przedstawiciele Komisji potwierdzili konieczność budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną. W oświadczeniu polskiego ministerstwa czytamy również, że przedstawiciele Komisji poprosili o kontynuację rozmów, by omówić kwestie techniczne i że w najbliższym czasie zostaną wyznaczone terminy kolejnych spotkań.

W komentarzu unijnej strony napisano, że eksperci otrzymali dziś wyjaśnienia dotyczące uzasadnienia inwestycji i przypomnieli procedurę dotyczącą konieczności autoryzacji tego typu projektów, włączając w to wymóg formalnej decyzji Komisji. Polska uważa, że nie musi prosić o autoryzację, bo przekop Mierzei Wiślanej nie ma znacznego wpływu na środowisko.

Teraz Komisja przeanalizuje dodatkowe informacje przekazane przez polskie władze, a rozmowy techniczne będą kontynuowane. - W momencie kiedy projekt zostanie formalnie Komisji przekazany, oceni ona go pod kątem zgodności z unijnym prawem - powiedział jeden z urzędników w Brukseli.

Spotkanie eksperckie trwało kilka godzin. Poprosiła o nie Komisja Europejska z powodu wątpliwości środowiskowych. Urzędnicy w Komisji do tej pory zastrzegali, że Bruksela nie jest nastawiona negatywnie do samej inwestycji i w rozmowach dotyczących chociażby kwestii bezpieczeństwa przyznaje, że sprawa dla Polski jest ważna.

Jednak Komisja ma wątpliwości dotyczące oddziaływania na środowisko. Komisja do tej pory uważała, że potrzebne są większe środki kompensacyjne, które złagodzą negatywny wpływ inwestycji na środowisko. Zdaniem Komisji nie wystarczy sztuczna wyspa na Zalewie Wiślanym.

Przekop Mierzei ma poprawić dostęp do portu w Elblągu i zagwarantować Polsce swobodny dostępu z Zalewu Wiślanego do Bałtyku. Ta inwestycja nie podoba się Moskwie, bo narusza jej interesy. Statki zmierzające do Elbląga muszą teraz płynąć przez rosyjską Cieśninę Piławską.