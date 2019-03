Przekop Mierzei: Opinia KE to klęska Rosji

Najważniejszą konkluzją wczorajszych rozmów jest jednak to, że przedstawiciele KE potwierdzili konieczność budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, co jest dużym sukcesem przedstawicieli resortu gospodarki morskiej.

Kanał żeglugowy, który powstanie w wyniku realizacji tej inwestycji, będzie miał 1,3 km długości i 5 metrów głębokości, co umożliwi pływanie jednostek morskich o zanurzeniu 4 m, długości do 100m i szerokości do 20 m.