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Przekonał go do spowiedzi? W jaki sposób? - Krótko i na temat O SPOWIEDZI 11.01.2019, 8:05
spowiedź
sakrament pojednania
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Przekonał go do spowiedzi? W jaki sposób? - Krótko i na temat O SPOWIEDZI


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