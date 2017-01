Przejmujący głos francuskiego burmistrza homoseksualisty przeciw małżeństwom gejowskim

Witam!

Jestem homoseksualistą i burmistrzem mojej gminy w Saône-et-Loire. Jestem tutaj, aby wyrazić swój sprzeciw wobec propozycji ustawy „Małżeństwo dla wszystkich” i podzielić się z Państwem swoimi uwagami:

Nie odnajduję się w roszczeniach lobby Inter-LGBT, które zresztą nigdy nie zostało wybrane i nie jest reprezentantem homoseksualistów, ponieważ oni nie tworzą przecież żadnej wspólnoty. Poza tym, czy istnieje wspólnota heteroseksualna?

Działania tych stowarzyszeń są w pełni uzasadnione – wiele zrobiły, aby nasze życie stawało się łatwiejsze, wiele również zrobiły na rzecz chorych na AIDS. Oczywiście, mają jeszcze wiele do zrobienia, na przykład jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że homoseksualizm pozostaje zbrodnią lub przestępstwem w ponad 80 krajach. JEDNAK to nie upoważnia ich do bycia naszymi reprezentantami.

Podnoszą się głosy podobne do mojego – szczególnie wraz z collectifhomovox.com po to, by był zauważony inny punkt widzenia, bardziej dopasowany, fundamentalnie bardziej szanujący osoby homoseksualne, instytucje, które kształtują nasze społeczeństwo i oczywiście dzieci!

Mówi się nam o równości. Nie jestem równy. Jestem inny – ani lepszy, ani gorszy i z tego tytułu domagam się innego traktowania. Zresztą, ciekawe, że ci, którzy krytykują małżeństwo od wielu lat są teraz tymi samymi, którzy chcą nam je zaoferować: czyżby chcieli zrobić nam zatruty prezent?

Każdy ma swoje ograniczenia. Dlatego nie mam dziecka. Moje pragnienie posiadania go nie daje mi prawa, aby pozbawiać je uczuć matki. To proste, ale wystarcza, aby uzasadnić cofnięcie propozycji tej ustawy, która ostatecznie jest jedynie logiczną konsekwencją społeczeństwa indywidualności, gdzie każdy chce, aby rząd (lub nauka) spełniała jego zachcianki, ze szkodą dla innych lub całej społeczności!

Odbija się piłeczkę, twierdząc, iż dzieci w takich rodzinach mają taką samą przyszłość jak inne, jednak żadne poważne badania nie wspierają tej tezy. Dzieciom z tego typu rodzin zadano pytanie i wywnioskowano, że wszystko jest dobrze... Czy naprzeciw mikrofonu dziecko będzie zarzucać osobie, która ją wychowuje, która ją kocha i którą ono kocha, że pozbawiła je biologicznego ojca lub matki, mimo braku wystarczającego dystansu do swojego dzieciństwa i dorastania? Ja zrozumiałem swoje dzieciństwo, jak większość, po trzydziestce. Państwo musi proponować i promować wśród przyszłych dorosłych przede wszystkim to, co w dorosłości najlepsze: odmienność istniejącą w związku kobiety i mężczyzny.