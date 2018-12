Przedświąteczna 'refleksja' o. Kramera

Refleksja na temat sposobu odnoszenia się do drugiego człowieka i granicy między hejtem a braterskim upomnieniem (doprowadzenie się do otyłości lub wychudzenia jest grzechem przeciwko samemu sobie, zwłaszcza jeżeli nie wynika to z choroby, np. zaburzeń hormonalnych czy przyjmowania niektórych leków, ale nieodpowiedniego stylu życia. W obu przypadkach niszczymy swoje zdrowie i możemy nawet doprowadzić się do przedwczesnej śmierci) jest jak najbardziej ważna i potrzebna. Ale czemu właśnie teraz, w Adwencie i czemu poprzez publikację przez duchownego zdjęcia nagich kobiet. Widocznie o. Kramerowi kolejny raz chodzi tylko o to, aby zaszokować odbiorcę...