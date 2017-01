Przed Wielkim Postem - czas na nawrócenie

reklama

Już przed Wielkim Postem w wielu parafiach w całej Polsce rozpoczyna się cykl Katechez Zwiastowania. To doskonała okazja powrotu do Kościoła, uporządkowania swojego życia z Bogiem i zyskania dojrzałej wiary.

Bieżący rok duszpasterski rozpoczął się hasłem „Idźcie i głoście!”, którym Episkopat odpowiedział na wezwanie papieża Franciszka do porzucenia przyzwyczajeń i głoszenia Ewangelii wszystkim ludziom. Jak co roku w wielu miastach w Polsce organizowane są katechezy dla dorosłych, młodzież i rodzin, które pomagają w zbliżaniu się do Boga.

Wiele świadectw potwierdza, że Katechezy Zwiastowania uratowały życie tysiącom ludzi. Wyzwoliły z nałogów, zniewoleń, pozwoliły się pojednać z małżonkami, wrogami, a przede wszystkim nakierowały życie na Chrystusa. Uczestnictwo we wspólnocie pozwoliło zaś dotknąć darmowej miłości Boga do każdego grzesznika, doświadczyć miłosierdzia i przebaczenia.

Katechezy w diecezji gliwickiej odbywają się w Kościele pw. Św. Antoniego w Gliwicach, na ul. Głowackiego, w każdy poniedziałek i czwartek o godz.18.30 oraz w Bytomiu u o. Kapucynów, w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego, na ul. Ligonia, w poniedziałki i środy o godz. 19.15. Pierwsze spotkania odbędą się w poniedziałek 13 lutego.

31.01.2017, 11:05