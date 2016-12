Przed nami na obiad kapuśniak z prażokami

reklama

W zimowym sezonie moje kubki smakowe aż się proszą o kwaśne zupy, jakby łaknęły witaminy C. Nie wiedzą, że znajdą ją nie tylko w kiszonej kapuście i ogórkach? Że jest jej dużo w papryce, natce pietruszki? Wiedzą, wiedzą. A tak naprawdę nie chodzi tu tylko o witaminę C, ale całe mnóstwo innych witamin i soli mineralnych, a także błonnika i pożywki dla pożytecznych bakterii. Kiszonki to naprawdę zdrowa rzecz.

Prażoki to ziemniaki z dodatkiem prażonej, czy też raczej zaparzanej mąki. Nazywane są czasem prażuchami, chociaż niekiedy prażuchy robi się z samej mąki, bez ziemniaków. Prażoki są przaśne, proste i tak pyszne jak domowe pierogi ruskie, chociaż to dość symboliczne porównanie. Ale coś łączy te dwie potrawy i nie chodzi tu o okrasę. Trzeba po prostu prażoki zjeść, żeby wiedzieć. Zjeść kapuśniak z prażokami.

A jak kapuśniak, to najlepiej na żeberkach ekstra. I oczywiście z kapusty kiszonej, a nie kwaszonej. Jaka jest różnica? Kapusta kiszona to taka, która została poszatkowana, zapakowana do beczki/słoika, zalana wodą z solą, przyprawiona i pozostawiona sama sobie do momentu, aż proces fermentacji mlekowej rozkręci się na dobre. A co przeszła kwaszona kapusta? Zalanie octem i doprawienie do smaku. W tak kwaszonej kapuście nie zachodzi proces fermentacji i nie ma dobroczynnych bakterii regulujących florę przewodu pokarmowego. Dlatego zawsze wybieram kapustę kiszoną, niezależnie od tego, czy ma być z niej kapuśniak, bigos czy też surówka.

Składniki:

1 l wywaru na żeberkach

250 g kiszonej kapusty

2 ząbki czosnku

2 ziarenka ziela angielskiego

liść laurowy

sól morska

pół łyżeczki cukru

10-15 dag boczku (wędzonego lub parzonego)

łyżka smalcu (najlepiej gęsiego)

Przygotowanie:

Kapustę płuczę na sitku kilka razy, w zależności od tego, jak jest kwaśna. Po przepłukaniu odciskam ją nad zlewem, przekładam na deskę do krojenia i dość drobno siekam.

Do gorącego wywaru dodaję kapustę, ząbki czosnku, ziele angielskie i listek laurowy. Gotuję 30 minut na niewielkiej mocy. Pod koniec gotowania doprawiam kapuśniak cukrem i solą morską, jeśli zupa będzie za mało słona.

prażoki:

Składniki:

0,5 kg ziemniaków

kilka łyżek mąki pszennej

sól morska

10-15 dag boczku (wędzonego lub surowego)

łyżka smalcu (najlepiej gęsiego)

Przygotowanie:

Ziemniaki gotuję w niewielkim garnku w lekko osolonej wodzie, do miękkości.

Boczek kroję w kostkę i wytapiam na rozgrzanym smalcu na skwarki.

Kiedy ziemniaki będą już miękkie, odlewam do garnuszka prawie całą wodę (pozostawiam na dnie kilka cm wody), ziemniaki zasypuję mąką i gotuję pod lekko uchyloną pokrywką do czasu, aż mąka zwilgotnieje (ok. 10 minut). Od czasu do czasu sprawdzam, czy woda nie odparowała i w razie konieczności uzupełniam ją wcześniej odlaną wodą. Jeśli zdarzy się Wam przez przypadek zostawić za dużo wody w garnku, można ją odlać wąską strużką już po uprażeniu mąki.

Kiedy mąka się zaparzy, zdejmuję garnek z płyty i ugniatam ziemniaki tłuczkiem tak, aby nie było grudek mąki.

Łyżką maczaną w gorącym tłuszczu z patelni nabieram utłuczone prażoki i układam na talerzu (dzięki temu, że łyżka jest tłusta, prażoki z łatwością odchodzą od łyżki). Prażoki podaję ze skwarkami i miską gorącego kapuśniaku.

przepis za: zakochanewzupach.pl

5.12.2016, 11:45