Prywatyzacja PKP powstrzymana... pod specjalnym nadzorem

Prywatyzacja spółek znajdujących się w strukturze PKP SA nie dojdzie do skutku - informuje "Nasz Dziennik"

Prezes PKP SA Krzysztof Mamiński zapowiedział, że procedura prywatyzacji PKP Intercity opracowana już kilka lat temu nie będzie jednak wdrażana, jak poinformował „Nasz Dziennik”.

Jak mówił Mamiński „Emisja akcji na giełdzie byłaby możliwa dopiero wtedy, gdyby PKP Intercity odnotowały zysk przez trzy lata z rzędu, a spółka dopiero w 2016 r. miała pierwszy dodatni wynik finansowy”.

Jak pisze „Nasz Dziennik”: „PKP nie chcą prywatyzować swoich spółek ani wyprzedawać nieruchomości, a jednocześnie zabiegają o cofnięcie skutków decyzji prywatyzacyjnych podejmowanych do 2015 r. Chodzi przede wszystkim o powrót do struktur grupy spółki PKP Energetyka, którą sprzedano we wrześniu 2015 r."

krp/Nasz Dziennik, Fronda.pl

18.03.2017, 9:57