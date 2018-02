Prywatyzacja Ciechu: Są pierwsze zarzuty

Rzecznik Prokuratury Regionalnej w Katowicach, Waldemar Łubniewski poinformował PAP, że pierwsze osoby podejrzane o nieprawidłowści przy prywatyzacji Ciechu dziś po południu usłyszały zarzuty.

Katowiccy śledczy planują postawić sześciu osobom zatrzymanym przez CBA, m.in. byłym urzędnikom Ministerstwa Skarbu Państwa, zarzuty niedopełnienia obowiązków i przekroczenia uprawnień oraz poświadczenia nieprawdy,

W katowickiej prokuraturze rozpoczęły się czynności z udziałem podejrzanych. Na poniedziałek zaplanowano przesłuchać cztery osoby i postawić im zarzuty. Do godziny 20 usłyszało je trzech podejrzanych. Na wtorek rano zaplanowane są czynności z udziałem dwóch kolejnych osób. Od czasu zatrzymań, które miały miejsce dziś rano w Warszawie, Łodzi i Krakowie, prokuratura ma 48 godzin na wykonanie czynności z udziałem podejrzanych.

Wśród zatrzymanych dziś przez CBA w sprawie nieprawidłowości przy prywatyzacji Ciechu jest m.in. były wiceminister skarbu w rządzie Donalda Tuska, Paweł T., który był również prezesem Giełdy Papierów Wartościowych. Jak nieoficjalnie podała PAP, straty mogą sięgnąć nawet 110 mln złotych.

"Wśród osób podejrzanych jest czterech byłych urzędników Ministerstwa Skarbu Państwa: Paweł T. - Podsekretarz Stanu, Tomasz Z. - Zastępca Dyrektora Departamentu Przekształceń Własnościowych i Prywatyzacji, Jakub W. - główny specjalista w Departamencie Przekształceń Własnościowych i Prywatyzacji, Michał M. – Radca Ministra w Departamencie Analiz"-czytamy w komunikacie Prokuratury Krajowej, która poinformowała również o zatrzymaniu dwóch przedstawicieli spółki doradczej ING Securites SA: Konrada Z.- członka zarządu oraz zastępcy dyrektora Działu Doradztwa- Pawła L.

Rzecznik katowickiej prokuratury powiedział PAP, że postępowanie dotyczy niedopełnienia obowiązków przez osoby zobowiązane do zajmowania się sprawami majątkowymi Skarbu Państwa w związku ze zbyciem w maju 2014 r. akcji spółki Ciech SA na rzecz spółki KI Chemistry z grupy Kulczyk Investments. Ponadto, przy okazji tej transakcji nie sporządzono rzetelnej wyceny wartości, doszło również do poświadczenia nieprawdy w dokumentach będących podstawą do podjęcia przez ministra decyzji o sprzedaży akcji spółce KI Chemistry.

Sprawa dotyczy- jak wcześniej informowało CBA- zbycia przez Skarb Państwa 37,9 procent akcji CIECH SA za kwotę nie mniejszą niż 619 mln złotych. Według Biura, w ten sposób wyrządzono państwu szkodę majątkową "w wielkich rozmiarach". Prywatyzację Ciechu przeprowadzono w połowie 2014 r.

13 lat temu spółka zadebiutowała na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Grupa Ciech jest obecnie jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego. Spółka plasuje się w pierwszej pięćdziesiątce największych polskich przedsiębiorstw.

yenn/PAP, Fronda.pl