Prywatne szkolnictwo. Remedium na zlewaczenie edukacji

Szkolnictwo powinno być prywatne. Istnienie publicznego szkolnictwa zawsze będzie generowało konflikty ideowe, między ateistami a katolikami, lewicowcami a konserwatystami. By zapewnić wszystkim dzieciom prawo do edukacji, z publicznych pieniędzy powinny być finansowane czeki oświatowe. Takimi czekami rodzice płaciliby za edukacje swoich dzieci w szkołach prywatnych. System czeków pozwoliłby na to, by katolicy posyłali swoje dzieci do szkół katolickich, a ateiści do ateistycznych. Prawo wszystkich rodziców i katolików, i ateistów, do wychowania dzieci zgodnie ze swoim światopoglądem, byłoby zagwarantowane.