Prymas Polski: Wielki Post-czas Bożej łaski i Bożej Mocy

Prymas Polski, abp Wojciech Polak w rozmowie z Polską Agencją Prasową przypomniał, czym dla chrześcijan powinien być Wielki Post.

Kiedy mówimy o wyrzeczeniach- wskazał hierarcha- nie chodzi o "wyrzeczenie dla samego wyrzeczenia", ale o oczyszczenie serca.

Jak podkreślił abp Polak, Wielki Post stanowi dla chrześcijan szczególny czas duchowego przygotowania do Świąt Wielkanocnych. Okres Wielkiego Postu często wiąże się z przemianą i nawróceniem, do czego nawiązują słowa wypowiadane przez kapłana podczas posypywania głów wiernych popiołem: „Nawracajcie się i wierzcie w ewangelię”.

"Ten gest to znak nawrócenia, któremu towarzyszy świadomość, że jesteśmy wobec Pana Boga prochem"-podkreślł prymas.

„Oczywiście, że jesteśmy tymi, których Pan Bóg stworzył na swój obraz i swoje podobieństwo, ale nasze życie, w oparciu o nasze siły, jest prochem. Dlatego też oczekujemy, że ten czas Wielkiego Postu będzie dla nas czasem Bożej łaski, Bożej mocy”-mówił hierarcha w rozmowie z PAP. Arcybiskup Wojciech Polak zachęcił wiernych, aby na tę łaskę otwierali się poprzez uczynki charakteryzujące każdy okres pokutny, wielkopostny, a więc: modlitwę, jałmużnę i post.

Jak wyjaśnił prymas Polski, jałmużna to „ofiarowana drugiemu człowiekowi pomoc, nie tylko duchowa, lecz także materialna”, a post to „wyrzeczenie nie tylko dla samego wyrzeczenia, ale dla oczyszczenia naszego serca, naszego życia od różnych przywiązań, które w życiu człowieka się zdarzają”. Wielki Post z rozpoczynającą go Środą Popielcową to brama, która prowadzi nas do radości paschalnej, zwycięstwem Chrystusa nad śmiercią. W radości Zmartwychwstania Pańskiego uczestniczymy wszyscy, poprzez Chrzest Święty- podkreślił arcybiskup.

"Można powiedzieć, że ta droga wielkopostna jest taką drogą odnowienia w sobie tej mocy, tej łaski, którą otrzymaliśmy w dniu chrztu świętego”- wskazał duchowny.

