Prymas Polski pięknie o miłosierdziu i nauce JP II

Prymas Polski, arcybiskup Wojciech Polak, wezwał do uczynków miłosierdzia.W radiowo-telewizyjnym orędziu na przypadający jutro XVI Dzień Papieski prymas przypomniał, że będzie on obchodzony w jubileuszowym Roku Miłosierdzia, w którym odbyły się też Światowe Dni Młodzieży w Krakowie. Były one okazją, jak powiedział arcybiskup Polak, abyśmy sami byli miłosierni jak Ojciec. Tegoroczny Dzień Papieski ma więc przypomnieć nam przesłanie świętego Jana Pawła II o Bożym Miłosierdziu.

Prymas podkreślił, że Jan Paweł II podczas swojej ostatniej pielgrzymki do Polski w 2002 roku zawierzył świat Bożemu Miłosierdziu. Dodał, że papież-Polak zachęcał nas, byśmy byli nie tylko głosicielami Miłosierdzia, ale jego świadkami, potwierdzającymi je własnym życiem. Jan Paweł II wzywał, aby mieć wyobraźnię miłosierdzia wobec ludzi opuszczonych i zagubionych, młodzieży uwikłanej w uzależnienia czy wobec zaniedbanych dzieci.

Arcybiskup Polak podkreślił, że miłosierdzie nie może pozostać tylko we wzruszeniu, ale musi się objawić w życiu. Wezwał przy tym do wsparcia Fundacji "Dzieło Nowego Tysiąclecia", która otacza pomocą młodych, zdolnych ludzi z całej Polski. Prymas serdecznie podziękował wszystkim, którzy wspierają Fundację. Cytując prymasa Stefana Wyszyńskiego, metropolita gnieźnieński powiedział, że "miłosierdzie podnosi i przypina skrzydła".

Prymas Polski życzył wszystkim radiosłuchaczom, aby przeżyli Dzień Papieski w głębokim duchu miłosierdzia. "Niech Pan okazuje się dla nas bogaty w miłosierdzie" - zakończył arcybiskup Wojciech Polak.

