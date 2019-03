Prymas Polski: Pedofilia duchownych to wstrząs, który rani całą wspólnotę Kościoła

Wojtek Polak 14.3.19 20:30

gdy na zdziczałym zachodzie próbuje się wprowadzić tylnymi drzwiami tak zwaną lekką pedofilie. do tego miało służyć wytyczne z WHO o negocjacji przyjemności z seksu. to lewactwo walczy tylko z tą w śród kleru. dla czego bo to wbrew lewackiej narracji o ogromnej liczbie pedofilów w kościele, jest tam znikomy promil. walcząc z kościołem pozbędą się głównego wroga wprowadzeniu ''wolności dla zboczeńców''. a dlaczego chcą zniszczyć KK bo to jest jedyna choć nie do końca wolna od grzechów czy różnych nad użyć organizacja ale jeszcze najbardziej moralna i walcząca o dobro człowieka i o jego duszę.z KK walczyli bolszewicy, hitlerowcy, komuniści i wszelkie grupy lewackie tymi samymi metodami co i lewacy dziś. w kościele dzieje się nie do końca tak jak być powinno ale robić z kapłanów najgorszych zwyrodnialców to jest ogromna przesada i nie ludzka nienawiść do samego KK.cała lewica walczy tylko z pedofilami w KK a w środowiskach im bliskich w cale im nie przeszkadza. to są zideologizowani hipokryci.