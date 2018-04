Prymas Polski nawołuje do otwarcia na uchodźców

,,Jasno opowiedziałem się za przyjmowaniem uchodźców. I powtarzam, że wynika to wprost z Ewangelii. To nie jest opcja, którą chrześcijanin może przyjąć bądź odrzuć, ale samo sedno nauczania Jezusa Chrystusa. Jeżeli chcesz naśladować Mistrza z Nazaretu, powinieneś iść Jego drogą. Każda inna powiedzie cię na manowce, może nawet do zguby. Często się zastanawiam, dlaczego tylu naszych rodaków uważa uchodźców za obcych, którzy przyjdą odebrać im miejsce. Będą kraść, gwałcić i mordować'' - mówi z bólem prymas Polski abp Wojciech Polak w wywiadzie ,,Kościół Katoludzki. Rozmowa o życiu z Ewangelią'' wydawnictwa WAM.