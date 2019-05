Prymas Polski: Jestem głęboko poruszony tym, co zobaczyłem w filmie Tomasza Sekielskiego.

www 11.5.19 19:50

Taa, przenosiny proboszczów...

Bo w kraju o scentralizowanej ewidencji ludności nie da się ustalić miejsca zamieszkania rzekomego przestępcy pedofila. Ksiądz przeprowadza się 50 kilometrów dalej i policja nie może go zlokalizować. He he



Jeśli masz informacje o personaliach rzekomego księdza pedofila, który się gdzieś przeprowadził, to podaj je tutaj a ja zadzwonię na policję i w ciągu 5 minut aresztują go jednostki policji z jego nowego miejsca zamieszkania. Przeprowadzka nie ma najmniejszego znaczenia.

Jak długo w XXI wieku będzie się jeszcze klepać te bezmyślne argumenty o "nieuchwytnych przeniesionych księżach"?