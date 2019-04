Prymas Polak: Przepraszam ofiary wykorzystywania

Mateusz Jegli\\\\305\\\\204ski 9.4.19 14:07

Prymas a w pysk chcesz, jeżeli kogoś skrzywdziłeś, to przepraszaj, a jeżeli przepraszasz, bo lewactwo cię naciska, to chłopie złóż urząd i idź do klasztoru aby przemyśleć ile zła zrobiłeś dla ŚwKRK.