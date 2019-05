Prymas o ,,ręce podniesionej na Kościół''

Stanis\305\202aw 17.5.19 9:36

To tak jak red. Sakiewicz w uzasadnionych obawach o realizację ustawy 447, realizacji roszczeń środowisk żydowskich w kwestii mienia bezspadkowego widzi jedynie działalność Moskwy. Z takiego sposobu widzenia wynikałoby, że USA i Żydzi są pod totalnym wpływem Rosji. Boi się powiedzieć, że to kto inny tym kręci? Podobnie abp Polak - widzi w tym zwielokrotnionym ukazywaniu filmów, dokumentów pedofilskich tylko dobre intencje środowisk to nagłaśniających. Aby się przekonać o co tu biega, wystarczy choćby zobaczyć wywiad Sekielskiego w programie "W krzywym zwierciadle", znajdujący się na tej samej stronie co "Tylko nie mów nikomu" (tj. youtube.com/sekielski). I wszystko jasne. Gdy odbiorą kasę - dotacje, pensje za katechezę; gdy zmniejszy się ilość wiernych na Mszach św. i "spadnie" taca, gdy przyjdzie mu rowerem z Gniezna jeździć na wizytacje po parafiach, wtedy go olśni i zobaczy, czego nie chciał widzieć i czego nie chciał w porę mówić.