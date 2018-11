Prymas: Nie wolno być niewolnikiem egoizmu narodowego

Jak wskazywał Prymas, ,,swoistym zobowiązaniem dobrze przeżytych przez nas, wszystkich Polaków w kraju i poza jego granicami, uroczystości jubileuszowych powinno być większe otwarcie na siebie nawzajem i życie zgodne z zasadami solidarnej miłości''. „Patriotyzm, a więc miłość naszej ojczyzny – jak przekonywał – wzywa nas do wzajemnej życzliwości, do solidarności, do uczciwości i troski w budowaniu wspólnego domu” - podkreślał.

,,Miłość ojczyzny wzywa do respektowania praworządności i szacunku dla siebie nawzajem, wzywa do (...) do włączania, a nie wykluczania; do jednoczenia, a nie dzielenia; do przygarniania, a nie odrzucania'' - pouczył hierarcha.