Prymas nie powinien przyjmować medalu od ,,TP''

Znany krakowski kapłan Tadeusz Isakowicz-Zaleski zaapelował do Prymasa Polski i Metropolity Gnieźnieńskiego księdza arcybiskupa Wojciecha Polaka, aby nie przyjmował przyznanego mu przez redakcję „Tygodnika Powszechnego” Medalu Świętego Jerzego, który ma mu zostać wręczony 15 października, w wigilię 40. rocznicy wyboru ks. kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową.

„Nie dziwię się temu pismu, który prawem kaduka używa tytułu <katolickie>, że poprzez wybór takiego a nie innego laureata stara się ono uwiarygodnić wśród duchownych i wiernych Kościoła katolickiego. Jestem jednak zaskoczony tym, że Przewielebny Ksiądz Prymas chce to odznaczenie w ogóle przyjąć. Czyżby nie zdawał sobie sprawy z tego, że z chwilą przyjęcia medalu znajdzie się w tym samym gronie co np. Adam Michnik czy Leszek Balcerowicz? Jak i z tego, w wojnie polsko-polsko, i to tuż przed poczwórnymi wyborami, zostanie ustawiony po jednej ze stron barykady? A przecież rolą prymasa jest prowadzić do zgody, a nie wspierać ten czy inny obóz. Poza tym, urząd prymasowski ma wiele godności sam w sobie i dlatego też osoba go sprawująca nie potrzebuje żadnych świeckich laurów, na dodatek tak bardzo politycznie i ideologicznie zabarwionych” - napisał ks. Zaleski w liście do Prymasa zamieszczonym na swoim blogu.

Przypomniał, że gdy on w 1997 roku otrzymał ten medal za posługę w Fundacji im. Brata Alberta oraz wśród osób niepełnosprawnych i ich rodzin, to przyjął go w dobrej wierze.

„Gdy się jednak okazało, że <Tygodnik Powszechny> spadł do poziomu tuby propagandowej środowisk lewicowych i liberalnych, zwłaszcza <Gazety Wyborczej>, to owo odznaczenie odesłałem ks. Adamowi Bonieckiemu i śp. Krzysztofowi Kozłowskiemu. Nie chciałem bowiem być <listkiem figowym> dla tego środowiska, które wciąż atakuje wielu uczciwych katolików” - czytamy w liście krakowskiego duchownego.

Zaapelował on także do Prymasa o ostateczne wyjaśnienie sprawy poznańskiego arcybiskupa seniora Juliusza Paetza, którą z racji posługi na urzędzie Sekretarza Generalnego Konferencji Episkopatu Polski zna on z pewnością bardzo dobrze.

„To wyjaśnienie, jak i troska o skrzywdzonych kleryków i księży, byłaby świadectwem, że Kościół w Polsce jest gotów do oczyszczenia z wszystkich grzechów, niezależnie od tego kto je popełnia. Z prośbą o pasterskie błogosławieństwo. Szczęść Boże!” - zakończył swój list do abp. Polaka ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski.

Jerzy Bukowski