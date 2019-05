Prymas: Film „Tylko nie mów nikomu” dowodzi jak wiele Kościół powinien się nauczyć i zmienić

„Musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby już nigdy nie doszło do żadnego przestępstwa. A na wszelkie zgłoszenia reagować błyskawicznie i dogłębnie wyjaśniać” – podkreśla abp Wojciech Polak, Delegat Episkopatu ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży w rozmowie z Marcinem Przeciszewskim i Markiem Zającem. Prymas Polski podkreśla, że po obejrzeniu filmu jest coraz bardziej przekonany o tym, jak bardzo w Kościele potrzebna jest zmiana mentalności.

Na pytanie, co by powiedział, gdyby spotkał się z pokrzywdzonymi bohaterami filmu Tomasza Sekielskiego, Prymas Polski odpowiada: „Jeszcze raz przeprosiłbym za to, czego doznali od ludzi Kościoła. Za to, że zostali tak potwornie skrzywdzeni. Podziękowałbym za odwagę, że zdołali publicznie o tym opowiedzieć. A wiedząc, że niektórzy zostali niewłaściwie potraktowani także przez kościelnych urzędników podczas przyjmowania zgłoszenia – obiecuję, że zrobię wszystko, aby to zmienić”.