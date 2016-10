Prymas: Budujmy przyszłość w wierności Chrystusowi

reklama

Do budowania przyszłości w wierności Chrystusowi, Ewangelii i Kościołowi wzywał Prymas Polski podczas Mszy dla uczestników Pielgrzymki Narodowej do Rzymu. Sprawowano ją w bazylice św. Jana na Lateranie. Abp Wojciech Polak wskazał, że to miejsce na pielgrzymim szlaku Polaków jest bardzo ważne ponieważ właśnie tu papież usłyszał, że Mieszko został ochrzczony, tam też w duchowym testamencie ofiarował gnieźnieńskie państwo w duchową opiekę Stolicy Apostolskiej.

„Obchodząc więc 1050. rocznicę Chrztu, i my, pielgrzymi, jak kiedyś Mieszko I, skierowaliśmy z wdzięcznością nasze kroki właśnie tutaj, do Rzymu. Przybyliśmy razem, aby dziękować zwłaszcza za to, że nasze tegoroczne jubileuszowe uroczystości przeżywaliśmy w szczególnej przecież łączności ze Stolicą Apostolską” – mówił abp Polak. Przypomniał, że to miejsce będące katedrą biskupa Rzymu ma dla Polaków szczególny charakter, ponieważ „przed trzydziestu ośmiu laty na Piotrowej Stolicy zasiadał nasz umiłowany Papież z rodu Polaków, święty Jan Paweł II”.

Komentując czytania liturgiczne Prymas Polski zauważył, że chrześcijanie wezwani są do jedności. „Wezwanie do jedności płynie z nadziei i wiary. Wyrasta z naszego chrześcijańskiego powołania. Jest nade wszystko owocem przyjętego przez nas chrztu świętego, który czyni nas jedno z Chrystusem, bo dosłownie wszczepia nas w Jezusa Chrystusa i czyni jedno między sobą, bo włącza nas do wspólnoty wierzących, do Kościoła, i w ten sposób prawdziwie jednoczy między sobą” - mówił abp Polak. Wstawiennictwu św. Jana Pawła II zawierzył też wysiłki Polaków „abyśmy mocni tym, co otrzymaliśmy w chrzcie świętym, potrafili budować naszą przyszłość wierni Chrystusowi, Ewangelii, Kościołowi, w jedności i miłości, łącząc nasze siły i jednocząc się dla wspólnego dobra”.

bjad/Radio Watykańskie

22.10.2016, 15:20