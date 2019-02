Prowokacja Ukrainy. Rozpoczyna ekshumacje bez porozumienia z Polską

75 lat temu – 28 lutego 1944 roku – Ukraińcy z OUN-UPA, a także ci z SS „Galizien” i cywilni nacjonaliści dokonali ludobójstwa Polaków w Hucie Pieniackiej. Do dzisiaj nie wiadomo, ile osób tam zginęło. Liczba szacowana jest na od 800 do 1200 Polaków.

Być może właśnie w związku z 75 rocznicą zbrodni, pojawiły się informacje o planowanych przez obecne władze ukraińskie ekshumacjach ofiar z Huty Pieniackiej. Odpowiedzią na to, był komunikat prasowy wydany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które przejęło część kompetencji po zlikwidowanej Radzie Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. We wspomnianym komunikacie czytamy: „W związku z doniesieniami medialnymi mówiącymi o planowanych przez Stronę ukraińską pracach ekshumacyjnych na terenie Huty Pieniackiej, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MkiDN), informuje że do tej pory nie zostało o tym fakcie oficjalnie powiadomione przez żaden z odpowiednich urzędów ukraińskich. Strona polska nie została również poinformowana o pozwoleniu ukraińskiego Ministerstwa Kultury na prowadzenie wspomnianych prac, które to według doniesień medialnych miało zostać wydane 4 lutego br.”