Prowokacja Nowackiej, chce rozdziału Kościoła od państwa. ,,Walka z Kościołem to walka z polskością''

Trzeba to powiedzieć wprost – mamy do czynienia z wprost skandaliczną prowokacją liderki Inicjatywy Polskiej, która właśnie dzisiejszy dzień, 6 stycznia, kiedy to przypada uroczystość Epifanii w Kościele katolickim, wybrała dla ogłoszenia projektu ustawy dotyczącego rozdziału Kościoła od państwa. Nowacka informowała, że jej celem jest między innymi zniesienie finansowania lekcji religii czy ubezpieczeń księży oraz duchownych z budżetu państwa.