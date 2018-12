PROWOKACJA na mszy św. na Jasnej Górze! 'Demokraci' z flagami UE i egzemplarzami Konstytucji...

Działacze środowisk związanych z opozycją przyszli na mszę świętą na Jasnej Górze. To bardzo ciekawe, bo w znacznej części nie są to ludzie zbyt blisko związani z Kościołem, gdyż ich zdaniem jest on zbyt blisko z PiS. Z mszy świętej działacze KOD i Obywateli RP wychodzili zresztą "rozczarowani". Dlaczego?