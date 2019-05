Prowokacja Biedronia na Jasnej Górze. Pozazdrościł Jażdżewskiemu?

Zygfryd 6.5.19 13:33

Żal mi go to biedny i zupełnie pusty facet bez pojęcia o prawdziwych wartościach i zupełnie wykrzywionym chorym oglądzie na Polskość i Polaków , zboczenie które reprezentuje może być okiełzane i wyleczone wystarczy tylko to zrozumieć i zbudować prawdziwą rodzinę oraz poddac sie leczeniu w klinice w Austrii jest na to jeszcze czas.