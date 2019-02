Protesty we Francji. Mężczyzna stracił dłoń!

Trzydziestoletni mężczyzna stracił dłoń i odniósł obrażenia twarzy. W tej chwili oficjalnie nie wiadomo co było przyczyną zdarzenia, do jakiego doszło, gdy idący z Pól Elizejskich pochód dotarł do Pałacu Burbonów, siedziby Zgromadzenia Narodowego. Według cytowanego przez agencję AFP świadka zdarzenia, ranny to fotograf z szeregów "żółtych kamizelek", a obrażenia odniósł po tym, jak policja użyła granatu z gazem łzawiącym. Rannego do szpitala przewieźli strażacy, którzy jeszcze na miejscu udzielili mężczyźnie pierwszej pomocy.