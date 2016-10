Protesty ZNP, czyli każda okazja dobra do ataku na rząd

reklama

Dziś w 17 miastach odbywają się protesty Związku Nauczycielstwa Polskiego (ZNP), przeciwko reformie Ministerstwa Edukacji Narodowej.



ZNP domaga się od minister Anny Zalewskiej wycofania się z projektowanych zmian w oświacie, zawartych w dwóch projektach ustaw.



ZNP chce także debaty o potrzebach polskiej edukacji. „Podczas protestu nauczyciele chcą przypomnieć też o - zgłaszanym od roku - postulacie zwiększenia nakładów na edukację i nieprzerzucania kosztów zmian w edukacji na samorządy” – podaje onet.pl.



W proteście nauczyciele biorą udział m.in. politycy opozycji. Wśród nich lider Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna. A także liderzy PSL i partii Razem, Władysław Kosiniak-Kamysz i Adrian Zandberg.

Jakie to przykre, że opozycja łapie byle jaką okazję do tego aby pokazać jak to w Polsce jest źle.

Sam jestem nauczycielem i wiem o czym nauczyciele mówią. Niestety dla tych protestujących nie ma dobrych informacji. Tych zadowolonych jest o wiele, wiele więcej..

TZW/Fronda/niezależna

10.10.2016, 17:45