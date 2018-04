Protestujący odrzucają kolejną propozycję rządu. Kopcińska: Doszło do zmiany postulatu

„To jest projekt tak naprawdę rewolucyjny. I co powiedziały nam panie, z którymi rozmawialiśmy? Że to jest bardzo dobry projekt” - powiedziała po spotkaniu z protestującymi opiekunami dorosłych osób niepełnosprawnych rzecznik rządu Joanna Kopcińska.

Dalej dodała:

„One to widzą i to pewnie powtórzą państwu, tylko, że doszło do zmiany postulatu. Panie zwróciły się w tej chwili do pani minister (rodziny i pracy Elżbiety) Rafalskiej o 500 zł”.

Protestujące uznały, że propozycja to „manipulacja” i odrzuciły ją. Kopcińska podkreśliła:

„Jesteśmy zdziwieni, ponieważ panie, które przebywają w Sejmie, zmieniły postulaty. Niedawno przedstawiliśmy projekt, który zwiększa rentę socjalną, zgodnie z drugim postulatem osób przebywających w Sejmie. Dzisiaj przyszłyśmy z drugim projektem ustawy, który mówi o ogólnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności”.

Zaznaczyła, że ów projekt sprawia, że w budżecie każdej rodziny z osobą o znacznym stopniu niepełnosprawności pojawia się oszczędność w wysokości 520 złotych.

Zniesione w projekcie ustawy miałyby zostać zniesione okresy użytkowania i ograniczenia dotyczące liczby wyrobów medycznych, bezkolejkowe korzystanie ze świadczeń zdrowotnych oraz usług farmaceutycznych oraz umożliwienie osobom, które ukończyły 18. rok życia a mają orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności, korzystanie ze świadczeń specjalistycznych bez konieczności uzyskiwania skierowania.

Projekt mógłby obowiązywać już od 1 lipca. Przełomowa propozycja rządu została jednak odrzucona przez protestujące.

dam/PAP,Fronda.pl