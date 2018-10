'Protekcjonalny pacan!' Brytyjski tabloid znów uderza w Tuska

Szefowa brytyjskiego rządu podkreślała wówczas, że domaga się szacunku ze strony Wspólnoty. Przewodniczący Rady Europejskiej skomentował stanowisku Londynu na Instagramie. W ocenie Donalda Tuska, Brytyjczycy chcieliby wyjść z Unii Europejskiej, jednocześnie zacowując przywileje państw członkowskich. W czwartek były premier RP doał, że podkreślanie zarówno przez rząd, jak i brytyjskich obywateli ich godności, nie jest czymś, co mogłoby ułatwić dojście do konsensusu.

Na łamach dziennika "The Sun" w ostry sposób skomentowano te słowa. Publicyści tabloidu nazwali Tuska "protekcjonalnym pacanem", który "nie zmarnuje żadnej okazji, by obrazić premier May". "Wie dobrze, ze nie zaakceptujemy umowy, która dzieli Wielką Brytanię"- podkreślono w brytyjskiej gazecie.

To już nie pierwszy raz, kiedy "The Sun" uderza w Donalda Tuska. Niedawno pisaliśmy o okładce tabloidu, na której szef Rady Europejskiej, razem z prezydentem Francji, Emmanuelem Macronem, zostali przedstawieni jako gangsterzy. Co więcej, w "The Sun" nazwano obu polityków "brudnymi szczurami unijnymi", również w reakcji na słowa dotyczące stanowiska Wielkiej Brytanii w kwestii Brexitu.